Россияне смогут получить препарат от коронавируса бесплатно

Речь идет об «Авифавире», который применяют при лечении инфекции.

Препарат от коронавируса «Авифавир» теперь можно применять амбулаторно. Россияне будут получать его бесплатно в рамках программы ОМС. Отмечается, что до этого их лечили безвозмездно в медицинских учреждениях. Об этом пишет РИА Новости.

Напоминаем, что лекарство получило постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России после позитивных результатов клинического исследования. В нем приняли участие почти полтысячи человек. Препарат рекомендуют применять под строгим наблюдением врача и не заниматься самолечением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались 77 пациентов. Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли 7,2 тысячи человек.