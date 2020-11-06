Россияне смогут получить препарат от коронавируса бесплатно

Россияне смогут получить препарат от коронавируса бесплатно
Лекарства нужно принимать с осторожностью. Фото: Pixabay

Речь идет об «Авифавире», который применяют при лечении инфекции.

Препарат от коронавируса «Авифавир» теперь можно применять амбулаторно. Россияне будут получать его бесплатно в рамках программы ОМС. Отмечается, что до этого их лечили безвозмездно в медицинских учреждениях. Об этом пишет РИА Новости.

Напоминаем, что лекарство получило постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России после позитивных результатов клинического исследования. В нем приняли участие почти полтысячи человек. Препарат рекомендуют применять под строгим наблюдением врача и не заниматься самолечением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались 77 пациентов. Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли 7,2 тысячи человек.

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