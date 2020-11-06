В Москве из-за коронавируса скончались 77 пациентов

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 6873.

В Москве за последние сутки скончались 75 пациентов. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Накануне говорилось о 69 жертвах инфекции. Об этом 6 ноября сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли 7,2 тысячи человек. Напоминаем, что всего в России от инфекции в первый месяц осени умерли 5199 граждан. На данный момент в стране успели заболеть 1,73 миллиона человек. Выздоровели 1,3 миллиона россиян, летальных исходов – почти 30 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург обогнал Москву по количеству смертей от коронавируса.