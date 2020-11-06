Петербург обогнал Москву по количеству смертей от коронавируса

Петербург обогнал Москву по количеству смертей от коронавируса
Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: Pixabay

Северная столица заняла первое место в антирейтинге.

Сегодня, 6 ноября, стало известно, какова статистика смертей из-за коронавируса в сентябре 2020 года. Информацию предоставил Росстат.

Санкт-Петербург занял первое место по количеству погибших от инфекции, обогнав Москву. В Северной столице умерли 633 человека, а в мегаполисе зарегистрировано 543 летальных исхода из-за коронавируса.

Напоминаем, что всего в России от инфекции в первый месяц осени умерли 5199 граждан. На данный момент в стране успели заболеть 1,73 миллиона человек. Выздоровели 1,3 миллиона россиян, летальных исходов – почти 30 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за месяц выявили почти 500 нарушителей масочного режима в общественном транспорте.

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