В Петербурге за месяц выявили почти 500 нарушителей масочного режима в общественном транспорте

В Петербурге за месяц выявили почти 500 нарушителей масочного режима в общественном транспорте
Выискивают нарушителей без масок сотрудники метро, полицейские и инспекторы ГИБДД. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

С 1 октября по 11 ноября, согласно данным Комитета по транспорту, в метрополитене и наземном транспорте Северной столицы обнаружили 467 человек, игнорировавших масочный режим.

С начала действия обязательного масочного режима в местах скопления людей 292 человека, пренебрегших ношением средств защиты, выявили в городской подземке, а еще 175 — на наземном транспорте. В течение октября в отношении нарушителей было составлено 76 административных протоколов, из них 67 — за последние две недели месяца, пишет АБН.

Напомним, что в связи с изменениями в правительственном постановлении от 13 марта 2020 года №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции» носить маски необходимо в метро, наземном транспорте и остановках, магазинах, аптеках и других общественных местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению вирусолога, улучшения ситуации по коронавирусу в России не стоит ждать раньше весны.

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