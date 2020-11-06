Вирусолог: плато по коронавирусу продлится до весны

Спад заболеваемости Covid-19 в России на фоне пандемии коронавируса следует ожидать не скоро. Такое мнение выразил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, распространение коронавируса в скором времени выйдет на плато — когда заболеваемость с каждым днем не растет, а остается как минимум на прежнем уровне. Такое положение будет продолжаться до весны 2021 года.

В интервью телеканалу РБК вирусолог отметил, что россиянам стоит строго придерживаться рекомендаций по нераспространению новой болезни до применения вакцины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре оценили опасность мутации Covid-19. Специалист отметил, что каждый второй из трех инфицированных переносит болезнь либо бессимптомно, либо в легкой форме.