В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации Covid-19

Бессимптомных и легких пациентов такое же количество, какое было весной. Фото: pixabay.com

Бессимптомных и легких пациентов такое же количество, какое было весной. Фото: pixabay.com

На данный момент мутации затрагивают менее 1% генома коронавируса. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекций не отмечается. Специалист добавил, что в связи с тем, что мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, имеющиеся на настоящий момент тест-системы могут выявить даже мутирующую инфекцию.

Как сообщили РИА Новости, Горелов отметил, что каждый второй из трех инфицированных переносит болезньлибо бессимптомно, либо в легкой форме, тяжелых пациентов не стало больше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала продукты, запрещенные при коронавирусе. Специалист подчеркнул, что для выздоровления необходимо поддерживать хороший водно-солевой баланс.