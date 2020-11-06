Стали известны продукты, запрещенные при коронавирусе

Стали известны продукты, запрещенные при коронавирусе
Врач посоветовал отказаться от соленых продуктов и алкоголя при Covid-19. Фото: pixabay

Подхватившим коронавирус пациентам следует избегать соленых продуктов и ограничить потребление спиртного. Об этом рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко.

По его словам, во время болезни дома людям необходимо внимательно выбирать, что есть и пить. Специалист подчеркнул, что для выздоровления необходимо поддерживать хороший водно-солевой баланс.

В интервью радио Sputnik Кузьменко отметил, что рацион питания в больницах отлично подходит для инфицированных новой болезнью, но вот амбулаторным пациентам придется следить за ним самостоятельно.

Кузьменко посоветовал воздержаться от употребления соленых огурцов и соленой рыбы. Специалист объяснил, что такая пища делает кровь более густой, что вредно при COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больной коронавирусом может быть заразен до 20 дней. По словам инфекциониста, длительность заразности обычно зависит от того, насколько тяжелым было течение заболевания.

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