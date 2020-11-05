Минздрав: больной COVID-19 может быть заразен до 20 дней

Длительность заразности обычно зависит от того, насколько тяжелым было течение заболевания. Фото: pixabay.com

Длительность заразности обычно зависит от того, насколько тяжелым было течение заболевания. Фото: pixabay.com

Заболевший коронавирусом человек может быть носителем инфекции и заражать других в течение 10-20 дней с момента появления первых симптомов.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что в редких случаях коронавирус могут находить в крови переболевшего в течение двух месяцев с начала заболевания. То есть на протяжении двух месяцев пациент будет сдавать положительные тесты на коронавирус.

Однако, как отмечает Чуланов, в этом случае пациента нельзя расценивать, как «инфекционно опасного». Скорее всего, это «следы вируса», которые продолжают проявляться.

По словам инфекциониста, длительность заразности обычно зависит от того, насколько тяжелым было течение заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский эпидемиолог назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19.