Петербургский эпидемиолог назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19

Он отметил, что распространение вируса будет падать, как только в России провакцинируются 50-60 млн жителей. Фото: unsplash

Он отметил, что распространение вируса будет падать, как только в России провакцинируются 50-60 млн жителей. Фото: unsplash

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может снизиться через 3-4 недели после ужесточения ковид-ограничений, заявил замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

По мнению Семенова, рост заболеваемости прекратится и пойдет снижение после того, как пройдут три — четыре недели с момента введения в стране более строгих мер, останавливающие развитие коронавируса.

Эпидемиолог заявил в эфире телеканала «Россия 24», что если страна не будет ужесточать ограничения, то рост заболеваемости может продлиться и до весны, «пока все не переболеют или не провакцинируются».

Он отметил, что распространение вируса будет падать, как только в России провакцинируются 50-60 млн жителей. По словам специалиста, «это нетрудно сделать» в сжатые сроки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 9 ноября вводится ряд ограничений по COVID-19.