В Петербурге с 9 ноября вводится ряд ограничений по COVID-19

Петербургские власти в связи с ростом заболеваемости COVID-19 приняли решение ввести дополнительные ограничения. Они вступят в силу с 9 ноября.

Как сообщили в Смольном, губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Петербурга №121 о мерах по борьбе с распространением коронавируса в городе.

С 9 по 29 ноября в Северной столице не будут работать фуд-корты и фуд-плейсы, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорту и на заправках. Перестанут работать детские игровые комнаты в торговых центрах, но комнаты в заведениях общепита останутся открытыми.

До 29 ноября по-прежнему будет действовать ограничение на работу общепита по ночам с 23.00 до 06.00.

С 9 по 29 ноября также запрещается проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек, за исключением проводимых в помещениях культурных учреждений и физкультурно-спортивных организаций.

На регистрации брака в ЗАГСе смогут присутствовать не более 20 человек, включая молодоженов.

До 27 декабря государственные организации дополнительного образования смогут проводить занятия только дистанционно.

Власти рекомендовали работодателям до 9 ноября перевести на удаленку сотрудников старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, а также не менее 30% других сотрудников.

Кроме того, до 9 ноября в Смольном на дистанционную работу переведут не менее 30% сотрудников Смольного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ввели новые коронавирусные ограничения.