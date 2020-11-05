В Ленобласти ввели новые коронавирусные ограничения

В Ленинградской области в связи в ростом заболеваемости COVID-19 правительство решило ужесточить ограничительные меры, введенные на период пандемии.

Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в областном правительстве. Так, в Ленобласти запрещаются спортивные мероприятия за исключением соревнований, однако с ограниченным количеством участников — в помещении разрешается до 18 человек, а на улице — до 80 человек.

Пожилых жителей Ленобласти старше 65 лет обязали соблюдать самоизоляцию, а работающим пенсионерам рекомендовали перейти на удаленку.

Какие-либо мероприятия, включая свадьбы и поминки, можно проводить, если количество гостей не превышает 18 человек. Детям младше 14 лет запретили ходить в торговые центры без взрослых.

Кроме того, в «желтой» зоне ограничили плановую медицинскую помощь, а в «красной» в больницу можно будет обратиться лишь в экстренных случаях, с травмами или обострением хронических заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские власти обсуждают новые ограничения из-за коронавируса.