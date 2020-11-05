Петербургские власти обсуждают новые ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге власти готовят новые коронавирусные ограничения, которые внесут в постановление №121, регулирующее жизнь города в условиях пандемии.

Об этом сообщает «Мойка78». Информацию о новых мерах борьбы с распространением коронавируса подтвердили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

«Решения будут приняты с учетом социальных и экономических последствий. Главная задача – сохранить здоровье людей», — сообщили в аппарате.

По данным АБН, в городе могут вернуть обязательную самоизоляцию для пожилых петербуржцев старше 65 лет. Отметим, что сейчас она действует, но в рекомендательном порядке. Кроме того, работодателей могут обязать перевести сотрудников на удаленку.

Помимо этого, одной из ограничительных мер может стать закрытие фуд-кортов в городских торговых центрах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МИД РФ рекомендует россиянам не ездить за границу из-за коронавируса.