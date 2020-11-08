Петербуржцы забыли про маски и дистанцию на фестивале «Чудо света»

Петербуржцы забыли про маски и дистанцию на фестивале &#171;Чудо света&#187;
Фестиваль "Чудо света" Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге на этих выходных проходит ежегодный фестиваль «Чудо света». Вот только про пандемию коронавируса все забывают.

Фестиваль «Чудо света» Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В субботу, 7 ноября, корреспондент Gazeta.SPb.ru побывал на фестивале, который проходит в Петропавловской крепости. Жители и гости Северной столицы наблюдали необычное световое шоу. Мероприятие собрало сотни людей, но коронавирусные меры соблюдали лишь единицы.

Петербуржцы не соблюдали социальную дистанцию на фестивале «Чудо света». Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

На фотографиях можно заметить, что большинство горожан были без масок либо носили их на подбородке, что, как все знают, мало защищает от коронавируса. Более того, посетители собрались в огромную толпу, не соблюдая социальную дистанцию.

Напомним, что для профилактики COVID-19 необходимо строго соблюдать коронавирусные меры и ограничения. Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге на сегодняшний день превысило 68 тысяч человек.

Добавим, что фестиваль «Чудо света» можно посетить и 8 ноября. В этом году фестиваль будет доступен для онлайн-просмотра. Трансляция пройдет в соцсети «ВКонтакте» с 19.00 до 21.00.

Фестиваль «Чудо света» Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb.ru показывала, как прошел второй день фестиваля «Чудо света» в Петербурге.

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