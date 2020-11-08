Петербуржцы забыли про маски и дистанцию на фестивале «Чудо света»

В Санкт-Петербурге на этих выходных проходит ежегодный фестиваль «Чудо света». Вот только про пандемию коронавируса все забывают.

В субботу, 7 ноября, корреспондент Gazeta.SPb.ru побывал на фестивале, который проходит в Петропавловской крепости. Жители и гости Северной столицы наблюдали необычное световое шоу. Мероприятие собрало сотни людей, но коронавирусные меры соблюдали лишь единицы.

На фотографиях можно заметить, что большинство горожан были без масок либо носили их на подбородке, что, как все знают, мало защищает от коронавируса. Более того, посетители собрались в огромную толпу, не соблюдая социальную дистанцию.

Напомним, что для профилактики COVID-19 необходимо строго соблюдать коронавирусные меры и ограничения. Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге на сегодняшний день превысило 68 тысяч человек.

Добавим, что фестиваль «Чудо света» можно посетить и 8 ноября. В этом году фестиваль будет доступен для онлайн-просмотра. Трансляция пройдет в соцсети «ВКонтакте» с 19.00 до 21.00.

Ранее Gazeta.SPb.ru показывала, как прошел второй день фестиваля «Чудо света» в Петербурге.