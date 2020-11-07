Второй день фестиваля «Чудо света» в Петербурге: морские победы России в фоторепортаже Gazeta.SPb

В Северной столице проходит ежегодный фестиваль «Чудо света». Жители Петербурга несколько дней могут наблюдать загадочные представления и необычное световое шоу.

В субботу, 7 октября, корреспондент Gazeta.SPb смог побывать на втором дне фестиваля и запечатлел интересные моменты события.

Напомним, что основной темой мероприятия в 2020 году стали морские победы России. Кроме этого, жители города смогли посетить виртуальные экскурсии по выставочным залам городских музеев.

В программе также представлены артефакты Кунсткамеры и ожившие скульптуры Эрмитажа. Также жители могли насладиться героями полотен картинных галерей Русского музея.

Посетить фестиваль светового шоу жители города могут также и 8 ноября, в воскресенье в Петропавловской крепости. При этом, доступна и возможность онлайн-просмотра. Трансляция пройдет завтра в социальной сети «ВКонтакте» с 19:00 до 21:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с 7 по 8 ноября ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Чудо света».