Второй день фестиваля «Чудо света» в Петербурге: морские победы России в фоторепортаже Gazeta.SPb

Второй день фестиваля «Чудо света» в Петербурге: морские победы России в фоторепортаже Gazeta.SPb
Фестиваль "Чудо света" Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Северной столице проходит ежегодный фестиваль «Чудо света». Жители Петербурга несколько дней могут наблюдать загадочные представления и необычное световое шоу.

Фестиваль «Чудо света» Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Фестиваль «Чудо света» Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В субботу, 7 октября, корреспондент Gazeta.SPb смог побывать на втором дне фестиваля и запечатлел интересные моменты события.

Напомним, что основной темой мероприятия в 2020 году стали морские победы России. Кроме этого, жители города смогли посетить виртуальные экскурсии по выставочным залам городских музеев.

В программе также представлены артефакты Кунсткамеры и ожившие скульптуры Эрмитажа. Также жители могли насладиться героями полотен картинных галерей Русского музея.

Фестиваль «Чудо света» Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Фестиваль «Чудо света» Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Фестиваль «Чудо света» Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Посетить фестиваль светового шоу жители города могут также и 8 ноября, в воскресенье в Петропавловской крепости. При этом, доступна и возможность онлайн-просмотра. Трансляция пройдет завтра в социальной сети «ВКонтакте» с 19:00 до 21:00.

Фестиваль «Чудо света» Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Фестиваль «Чудо света» Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с 7 по 8 ноября ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Чудо света».

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