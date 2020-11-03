В Петербурге с 7 по 8 ноября ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Чудо света»

В Северной столице 7 и 8 ноября пройдет шестой в истории города фестиваль «Чудо света», который внесет изменения в движение транспорта. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Отмечается, что движение будет прекращено с 17:00 до 22:00 7 ноября и в это же время 8 ноября по проспекту Добролюбова в направлении Мытнинской набережной к Кронверкской набережной, по дороге на территории Александровского парка вдоль дома №3, корпуса 2 по Кронверкской набережной. Данное ограничение не коснется трамваев.

Также водителям придется выбрать другой маршрут для движения по городу, так как с 17:15 до 22:00 7 ноября и 8 ноября будет прекращено движение по Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкской набережной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ограничат движение транспорта на Афонской улице до июля 2021 года.