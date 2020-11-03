На Афонской улице ограничат движение транспорта до июля 2021 года

В Северной столице в связи проведением ремонтных работ проинформировали граждан об ограничениях дорожного движения, которые вступят в силу с 2 и 4 ноября текущего года.

Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ), со 2 ноября 2020 года по 21 июля 2021 года будет ограничено движение транспорта по Афонской улице, начиная с пересечения с улицей Аккуратова до Поклонногорской улицы. Связано это с производством работ по прокладке теплосети.

Кроме этого, закрытие движения транспорта по Тбилисской улице остается также до 21 июля 2021 года.

Также ограничения коснутся и Парашютной улицы. С 4 ноября по 13 декабря на участке от Долгоозерной улицы до улицы Маршала Новикова будут происходить работы по прокладке инженерных сетей.

Ремонт покрытия на Коннолахтинском проспекте доставит неудобства водителям сразу несколько раз за месяц. С 4 по 12 ноября и с 21 по 26 ноября на участке от Вокзальной улицы до Граничной улицы будет заблокировано движение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что со 2 по 4 ноября закроют движение транспорта на территории порта «Морской фасад».