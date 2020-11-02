Со 2 по 4 ноября закроют движение транспорта на территории порта «Морской фасад»

Со 2 по 4 ноября закроют движение транспорта на территории порта &#171;Морской фасад&#187;
Ограничения могут быть связаны со спуском на воду ледокола "Виктор Черномырдин". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

С 20 часов 2 ноября до 8 утра 4 ноября будет полностью закрыто движение транспорта на территории Пассажирского порта «Морской фасад».

Об изменениях информирует в понедельник, 2 ноября, пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок». Ограничения затронут движение общественного транспорта — на это время пришлось скорректировать маршрут автобуса №158. Он будет ходить от улицы Наличной до Морской набережной, затем по Морской набережной, Мичманской улице, далее по Кораблестроителей, Новосмоленской набережной и до конечной остановки «Наличная улица».

Вероятно, закрытие движения на территории порта связано с планирующимся официальным мероприятием. Завтра, 3 ноября, на воду будет спущен ледокол «Виктор Черномырдин». Участие в торжественной церемонии, как писала gazeta.spb.ru, примет президент Владимир Путин.

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