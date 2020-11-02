Владимир Путин посетит Петербург 3 ноября

Во вторник, 3 ноября, президент России Владимир Путин посетит Петербург с деловым визитом. Глава государства примет участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин».

Планы о поездке Путина в Петербург подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. Напомним, что генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял о намерении спустить ледокол «Виктор Черномырдин» на воду 3 ноября, в годовщину смерти бывшего премьер-министра РФ.

Ледокол проекта 22600 построен по заказу «Росморпорта». Заложили строительство корабля еще в 2012 году на Адмиралтейских верфях. «Виктор Черномырдин» должен стать одним из мощнейших ледоколов в мире, его планируют использовать на Северном морском пути.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин внес в Госдуму поправки относительно сенаторов и депутатов.