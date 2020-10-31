Путин внес в Госдуму поправки, позволяющие экс-президенту пожизненно занимать должность сенатора

Пожизненными сенаторами могут назначить граждан, имеющих «выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности». Фото: kremlin.ru

Пожизненными сенаторами могут назначить граждан, имеющих «выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности». Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу поправки к законам о формировании Совета федерациии и статусах сенатора и депутата.

В частности, благодаря поправкам, президент, покинувший пост главы страны, может бессрочно занимать должность сенатора. Соответствующие законопроекты разработаны в рамках исполнения поправок в Конституцию РФ, принятых летом 2020 года. Согласно документам, Совфед будет формироваться из двух представителей от каждого региона страны, президента, сложившего полномочия, а также не более 30 выбранных им представителей, из которых максимум семь могут назначены пожизненно.

Кроме того, стать сенатором будет можно даже при наличии судимости. Спустя 15 лет после снятия — за особо тяжкие преступления, 10 лет — за тяжкие, и 5 лет — за преступления средней тяжести. Также полномочия сенатора или депутата теперь смогут прекращать досрочно в случае обнаружения иностранного гражданства или нарушения сроков проживания в регионе, от которого они назначены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Путина, в России не планируется тотальных ограничений из-за коронавируса.