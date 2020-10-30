Путин исключил введение тотальных ограничений из-за коронавируса в России

Локдаун негативно сказывается на экономике, чего допустить нельзя.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти не планируют вводить тотальные ограничения из-за коронавируса, так что локдаун не ожидается. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что из-за различных мер работа бизнеса остановилась бы, что негативно сказалось бы на экономике. Путин убежден, что несмотря на эпидемиологическую обстановку, Россия готова к работе в таких условиях. Глава государства не отрицает наличие некоторых проблем, но они решаются и власти «четно понимают, как нужно действовать».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин выразил надежду, что курсу рубля удастся сохранить стабильность. Российский лидер считает, что страна сохраняет устойчивость в отношении колебания национальной валюты, а Центробанк предпринимает все меры для поддержания этой устойчивости.