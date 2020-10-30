Путин выразил надежду, что курсу рубля удастся сохранить стабильность

Путин выразил надежду, что курсу рубля удастся сохранить стабильность
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на колебания курса доллара на фоне президентских выборов в Соединенных Штатах, он надеется сохранить стабильность рубля в России.

Российский лидер считает, что страна сохраняет устойчивость в отношении колебания национальной валюты, а Центробанк предпринимает все меры для поддержания этой устойчивости. «Здесь, на мой взгляд, важно даже не курс, а предсказуемая стабильность этого курса», — объяснил Путин в четверг, 29 октября, во время выступления на форуме «Россия зовет!». Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что на данный момент официальный курс рубля к доллару составляет 78,86 рублей, а европейская валюта оценивается в 92,6 рублей за евро. Резкий скачок курса произошел еще во время первой волны пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин озвучил основную проблему при производстве вакцины против коронавируса.

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