Путин сообщил о проблеме производства вакцины от Covid-19

Путин сообщил о проблеме производства вакцины от Covid-19
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал основную проблему при создании препарата от коронавирусной инфекции. Связана она с нехваткой специального оборудования.

Об этом Владимир Путин рассказал на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет», сообщает РБК. По словам главы государства, причина проблемы при создании вакцины – это нехватка «железа», так как его стоит дополнительно приобрести или создать самим.

Кроме этого, Владимир Путин обратил внимание на то, что вакцину сначала должны получить граждане России, а уже позже препарат выйдет на международный рынок. При этом, допускается продажа интеллектуальной собственности на вакцину, а также возможность ее производства за границей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что российские ученые создали серебряную маску, которая будет уничтожать вирусы.

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