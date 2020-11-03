Беглов доложил Путину об эпидемиологической обстановке в Петербурге

Беглов доложил Путину об эпидемиологической обстановке в Петербурге
Путин остался доволен тем, как в Петербурге борются с пандемией COVID-19. Фото: kremlin.ru

Во вторник, 3 ноября, в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Глава города на Неве отчитался президенту о текущей эпидемиологической ситуации в Петербурге. По его словам, обстановка остается напряженной: в общей сложности, число зараженных с начала пандемии превысило 64 тысячи человек, ежедневно выявляют более 900 новых пациентов.

Беглов заверил Путина, что ситуация, хотя и сложная, не является критической: в петербургских больницах нет проблем с недостатком мест или подключением коек к кислороду, врачи своевременно получают выплаты и обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин прибыл в Петербург, чтобы лично ввести в строй флота ледокол «Виктор Черномырдин».

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