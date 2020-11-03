Путин в Петербурге ввел ледокол «Виктор Черномырдин» в строй флота

Путин в Петербурге ввел ледокол «Виктор Черномырдин» в строй флота
Ледокол "Виктор Черномырдин". Фото: ФГУП «Росморпорт»

Президент России Владимир Путин открыл церемонию ввода в строй дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» поднятием флага в порту «Морской фасад».

Как сообщает Смольный, во вторник вечером, 3 ноября, ледокол «Виктор Черномырдин» будет участвовать в освоении Арктики, перевозить и снабжать научные экспедиции в Антарктику.

Кроме этого, он может преодолевать двухметровые льды, буксировать суда, выполнять аварийно-спасательные и подводные работы, работать как пожарное судно, ликвидировать разливы нефти. Такие мощные ледоколы не строились в России более сорока лет и очень востребованы сегодня.

Также отмечается, что губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил Владимира Путина за поддержку петербургского судостроения.

«Нам есть чем гордиться. В этом году введен в эксплуатацию построенный на Балтийском заводе уникальный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Там же, на Балтийском заводе завершено строительство ледокола «Арктика». «Адмиралтейские верфи» сейчас строят уникальную платформу «Северный полюс» которая позволит круглый год проводить исследования в Северном Ледовитом океане. Всего в этом году спущено на воду 9 судов», – добавил Александр Беглов.

Напомним, что после церемонии поднятия флага, Владимир Путин и Александр Беглов проведут совместную встречу, где обсудят насущные проблемы Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, как проходили встречи президента России Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова.

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