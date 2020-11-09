Беглов хочет избежать второго локдауна в Петербурге

Беглов хочет избежать второго локдауна в Петербурге
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Он отметил, что горожанам стоит готовиться к разным развитиям событий.

В Санкт-Петербурге стараются делать все для того, чтобы избежать нового локдауна. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России – Санкт-Петербург». Он добавил, что горожане должны быть готовы к разному развитию событий.

«Мы должны привыкнуть к новым условиям жизни. Число больничных коек не бесконечно. Вне дома необходимо всегда использовать маски, перчатки, средства дезинфекции»,

— подчеркнул глава города.

Напоминаем, что эпидемиологическая обстановка остается нестабильное, количество зараженных с каждым днем растет. За последние сутки в городе выявили более 1,4 тысяч случаев заболевания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном планируют ужесточить ограничения из-за ухудшения ситуации по COVID-19.

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