Беглов рассказал, что делать, чтобы в Петербурге не ввели локдаун из-за COVID-19

В Петербурге губернатор Александр Белов рассказал, что делать, чтобы избежать локдауна в Северной столице.

По словам губернатора, для этого горожане соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и по всем правилам использовать средства индивидуальной защиты.

При этом в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александров Бегловым» на телеканале 78.ru он подчеркнул: ограничения из-за коронавируса необходимы, но правительство выступает за то, чтобы они носили только локальный характер.

Он добавил, что в Северной столице был создан ситуационный центр, который проводит проверки во всех 18 районах города. Они осматривают магазины, заведения общественного питания, общественный транспорт, такси, салоны красоты и другие заведения.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как проходит рабочий день губернатора Петербурга, который ушел на самоизоляцию из-за возможного контакта с зараженными коронавирусом.