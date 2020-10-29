Беглов поделился о том, как работает на самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как проходит его рабочий день после ухода на самоизоляцию из-за возможного контакта с зараженными коронавирусом. Об этом парламентарий сообщил в эфире телеканала 78.ru 29 октября в программе «Петербург. Новый взгляд».

По словам Александра Беглова, данный режим работы для него не привычен. При этом он отметил и плюсы удаленки. Для парламентария оказалось удобным проводить совещания в онлайн-формате.

Кроме этого, губернатор дополнил, что его рабочий день заканчивается только ночью.

«Когда ты приходишь домой после работы, ты все-таки отвлекаешься. А здесь работаешь столько, сколько хватает сил. Поэтому работу в общем-то завершаю далеко за полночь», – сказал Александр Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов ушел на дистанционку из-за возможного контакта с коронавирусными больными.