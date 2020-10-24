Беглов мог контактировать с зараженным коронавирусом: губернатор работает удаленно

Глава города ожидает результаты теста на коронавирус.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выяснил, что мог контактировать с человеком, зараженным коронавирусом. В связи с этим ему пришлось самоизолироваться дома. Так как глава города чувствует себя хорошо, он продолжит работать дистанционное. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Отмечается, что решение приняли, чтобы обезопасить сотрудников Администрации Губернатора, других должностных лиц, представителей общественности. Совещание с этого дня будут проводиться в режиме ВКС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге разработают вакцину от Covid-19 в виде капель для носа. Уточняется, что испытание препарата начали на животных. Если будет благополучный исход, то в 2021 году могут начаться клинические испытания на добровольцах.