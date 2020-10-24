В Петербурге разработают вакцину от Covid-19 в виде капель для носа

В Петербурге разработают вакцину от Covid-19 в виде капель для носа
В Петербурге разрабатывают вакцину от коронавируса. Фото: pixabay.com

К разработке нового российского препарата от коронавирусной инфекции приступили в Северной столице. Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева планирует, что вакцина будет применятся, как спрей в нос.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на научное учреждение, вакцина будет предполагать интраназальное применение, то есть в виде капель для носа.

Уточняется, что испытание препарата начали на животных. Если будет благополучный исход, то в 2021 году могут начаться клинические испытания на добровольцах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в НИИ гриппа А.А. Смородинцева приступят к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат должен будет пройти доклинические испытания, а после будет опробован на людях. Принять участие смогут добровольцы от 18 до 50 лет. При этом, не должно быть хронических заболеваний.

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