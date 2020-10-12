Беглов объяснил петербуржцам, что необходимо делать для предотвращения локдауна из-за COVID-19

Беглов объяснил петербуржцам, что необходимо делать для предотвращения локдауна из-за COVID-19
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Соблюдение масочно-перчаточного режима и ответственное отношение к мерам предосторожности, позволит не допустить возвращения жестких коронавирусных ограничений, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России».

Градоначальник пояснил, что использование СИЗ и соблюдение социальной дистанции позволит сдержать активное распространение коронавирусной инфекции. Благодаря этому ситуация будет оставаться под контролем, а введение ограничений не станет необходимой мерой.

Беглов порекомендовал петербуржцам следить за своими родными и коллегами и рекомендовать им не игнорировать предписания Роспотребнадзора.

Помимо этого, глава города отметил, что теплая погода, установившаяся осенью в городе, также является благотворным сдерживающим фактором, который не позволяет начаться второй волне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов заявил, что не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса в Петербурге.

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