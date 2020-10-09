Александр Беглов заявил, что не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Александр Беглов заявил, что не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице правительство не намерено вводить новые ограничения, несмотря на увеличения заболеваемости коронавирусом в городе.

Как сообщает ТАСС, 9 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании по развитию малого предпринимательства сказал о том, что больше всего от коронавируса пострадал бюджет города и доходы населения. При этом обстановка с заболеваемостью инфекцией в городе усложняется, но всё зависит «от нашей дисциплины, сознательности».

«Правительство города не заинтересовано вводить какие-то ограничения, потому что это бьет как по бизнесу, так и по доходам нашего города, а это и школы, и детские сады, и социальные программы, и все остальное», – сказал Александр Беглов.

Также губернатор Петербурга отметил, что несмотря на дополнительные расходы для борьбы с коронавирусом, в городе удалось сохранить финансирование всех социальных программ и помочь малому и среднему бизнесу на сумму почти 18 млрд рублей.

Напомним, что за прошедшие сутки в городе выявлено 469 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мэр Москвы обратился к москвичам из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе.

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