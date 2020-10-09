Собянин обратился к москвичам из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы проявить сознательность и продержаться еще несколько месяцев.

В пятницу, 9 октября, в эфире Первого канала Собянин выразил понимание того, что пандемия привела к психологической усталости у населения. К несчастью, неутешительные показатели статистики говорят о необходимости продолжать соблюдать введенные ограничения. Мэр подчеркнул, что очень важно продержаться еще несколько месяцев до начала масштабной вакцинации.

Отметим, что сегодня в России был зафиксирован рекорд по среднесуточному приросту новых случаев инфицирования COVID-19. Стало известно о еще 12126 заболевших.

Эпидемиологическая обстановка ухудшается из-за того, что многие россияне начали пренебрегать использованием средств индивидуальной защиты. Стоит помнить, что коварный патоген не дремлет, а угроза сохраняется, поэтому стоит продолжать пользоваться масками и перчатками, а также почаще оставаться дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России появится ещё одна вакцина от коронавируса.