В России появится ещё одна вакцина от коронавируса

В России может появится ещё одна вакцина от коронавируса. Фото: pixabay.com

В России может появится ещё одна вакцина от коронавируса. Фото: pixabay.com

Планируется появление нового препарата от коронавирусной инфекции «Вектор», который зарегистрируют в середине октября. Об этом сообщил генеральный директор Центра Ринат Максютов в интервью порталу «СтопКоронавирус.рф».

По словам Рината Максютова, будет зарегистрирована еще одна вакцина от коронавируса. Планируемая дата – 15 октября 2020 года.

Также сообщается, что первыми данный препарат получат участники пострегистрационных клинических исследований – более 30 тыс. человек. При этом будет проведено отдельное клиническое исследование вакцины. В нем примут участие около 150 добровольцев старше 60 лет.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил о том, что ввод разработанной российской вакцины от коронавируса «Спутник V», планируется в конце октября или в первых числах ноября. Вакцинация будет проходить в добровольном порядке, в частности, это касается лиц из группы риска.

Напомним, что за прошедшие сутки в России выявлено 12 126 случаев заражения коронавирусом. Данный показатель стал антирекордом за все время пандемии инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в аптеках Петербурга оказалось не более 1000 упаковок лекарства от коронавируса.