В петербургских аптеках оказалось не больше тысячи упаковок лекарств от коронавируса

Препараты начали поступать в розничную сеть только в конце сентября. До этого они распространялись только через лечено-профилактические учреждения. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Препараты начали поступать в розничную сеть только в конце сентября. До этого они распространялись только через лечено-профилактические учреждения. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В России стартовали поставки трех препаратов от коронавируса («Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир») в аптечные сети. В петербургских магазинах оказалось не больше тысячи упаковок лекарств в период резкого всплеска новых случаев инфицирования.

Первые лекарства для лечения новой болезни начали поступать в аптеки Северной столицы в середине недели. По словам председателя горкомитета по здравоохранению Андрея Сарана, все три наименования препаратов уже есть в продаже.

Как сообщил портал «Агентство бизнес новостей», препарат «Арепливир» есть в наличии в четырех аптеках сети «Столичка». Всего петербуржцам доступно около 200 упаковок данного лекарства по цене в 12 320 рублей. Еще в 7 магазинах сети можно приобрести «Коронавир». В каждой из аптек в наличии есть от 1 до 5 пачек по цене в 11 550 рублей.

Лекарства от Covid-19 также поступили и в аптеки «Озерки». Например, «Арепливир» доступен в 9 аптеках сети, объемы упаковок также исчисляются десятками, а вот «Коронавир» есть только в одной аптеке. Препарат «Авифавир» в аптечных Петербурга найти не удалось.

Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, что сложная ситуация с поступлением данных препаратов в городские аптеки объясняется тем, что лекарства начали поступать в розничную сеть только в конце прошлого месяца. И добавил, что препарат недешевый, из-за чего ожидать больших продаж не приходится.

Беспалов не исключает, что в будущем, когда производство выйдет на серьезные объемы, себестоимость препаратов снизится. В настоящее время многие петербуржцы сомневаются в лечебных свойствах лекарств от Covid-19, находя их опасными из-за побочных эффектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Росси выявили рекордное число случаев коронавируса. За минувшие сутки в стране зафиксировали 12 126 случаев инфицирования.