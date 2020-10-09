В Росси выявили рекордное число случаев коронавируса

Коронавирус продолжает набирать обороты. В России за минувшие сутки зафиксировали 12 126 случаев инфицирования, что стало антирекордом с начала пандемии.

Об этом стало известно в пятницу, 9 октября. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с болезнью, больше всего заражений выявлено в Москве (3 701), следом идут Санкт-Петербург (469) и Подмосковье (411).

Всего вирус подтвердился у 1 272 238 человек, из 1 009 421 уже выздоровел, 22 257 скончались.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России впервые за сутки провели более 500 тысяч тестов на коронавирус.