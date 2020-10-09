В России впервые за сутки провели более 500 тысяч тестов на коронавирус

В России впервые с начала пандемии зафиксировали рекордное количество тестов на коронавирус за сутки. За последние 24 часа на территории страны проверили более 500 тыс. человек.

Об этом стало известно в пятницу, 9 октября. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории страны провели 507 тыс. тестов на выявление новой инфекции.

Всего же в России на Covid-19 проверяли более 49,6 млн раз. На сегодняшний день под меднаблюдением остаются около 252 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирусную инфекцию нового типа обследовали более 30 тыс. горожан за сутки.