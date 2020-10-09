Еще более 30 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус

Ежедневно в Петербурге регистрируются тысячи новых результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Обновленной статистикой поделился оперштаб по борьбе с COVID-19.

Согласно оперативным данным на 10 утра пятницы, 9 октября, за последние сутки в Северной столице было проведено 30 тыс. 236 тестов на коронавирус. Петербургские специалисты продолжают наблюдать за здоровьем 2658 пациентов, которые могут быть носителями коронавируса. Из них 21 находится в обсерваторе, 1994 — на домашней самоизоляции, а 943 недавно общались с заболевшими людьми.

За указанный период Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 344 вызова. Узнать информацию о коронавирусе можно по номеру 122.

Кроме того, за последние четыре дня на портале #мывместе зарегистрировались 306 волонтеров. Петербуржцы оставили 101 заявку, из которых 40 уже выполнено, а остальные находятся в работе. Оставить заявку на помощь волонтеров можно по номеру 8-800-200-34-11..

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам дали советы, как уберечься от COVID-19 в общественном транспорте.