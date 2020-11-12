В Петербурге прекратят медосмотры и диспансеризацию с 14 ноября из-за Covid-19

В Петербурге прекратят медосмотры и диспансеризацию с 14 ноября из-за Covid-19
Плановые медосмотры будут приостановлены. Фото: pixabay.com

Резкое увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге вынуждает властей идти на жёсткие ограничительные меры. Губернатор города Александр Беглов подписал постановление о приостановлении с 14 ноября профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

Данные ограничения коснутся взрослого населения и вступят в силу уже в эту субботу. Контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вводятся новые ограничения из-за коронавируса.

С 14 ноября по 15 января уже следующего года для петербуржцев будет под запретом проведение любых мероприятий, и в помещении, и на открытом воздухе, численностью более 50 человек. Остальные массовые мероприятия нужно будет в отдельном порядке согласовывать с властями.

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