В Петербурге прекратят медосмотры и диспансеризацию с 14 ноября из-за Covid-19

Резкое увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге вынуждает властей идти на жёсткие ограничительные меры. Губернатор города Александр Беглов подписал постановление о приостановлении с 14 ноября профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.
Данные ограничения коснутся взрослого населения и вступят в силу уже в эту субботу. Контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вводятся новые ограничения из-за коронавируса.
С 14 ноября по 15 января уже следующего года для петербуржцев будет под запретом проведение любых мероприятий, и в помещении, и на открытом воздухе, численностью более 50 человек. Остальные массовые мероприятия нужно будет в отдельном порядке согласовывать с властями.