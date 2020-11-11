Беглов вводит новые ограничения в Петербурге. Дальше может быть хуже

В Петербурге стремительно начинает расти число заболевших коронавирусом. Город ставит рекорды по суточному приросту, власти продолжают вводить новые ограничения. Вспоминая опыт весны, самоизоляцией людей старше 65 лет может не ограничиться.

Как стало известно в среду, 11 ноября, городские власти приняли решение ужесточить ограничительные меры. Постановление подписал губернатор Александр Беглов.

С 14 ноября по 15 января уже следующего года для петербуржцев будет под запретом проведение любых мероприятий, и в помещении, и на открытом воздухе, численностью более 50 человек. Остальные массовые мероприятия нужно будет в отдельном порядке согласовывать с властями.

С 16 ноября в театры, концертные залы будут пускать только тех зрителей, в билетах которых указаны места. Это означает, что билеты в такие зоны как «танцпол» купить уже не получится. При этом число посетителей в зале не должно превышать 50% от числа зрительских мест.

С этого же срока организации обязуются перевести работников старше 65 лет на дистанционный режим работы. Исключение сделают для педагогов, медиков, работников транспорта и торговли.

Кроме того, в Северной столице вводится режим самоизоляции для пожилых горожан и тех, кто страдает от хронических заболеваний.

Эти ограничения пополнили список других: закрытие детских игровых комнат площадью более 50 квадратных метров, фуд-кортов и фуд-плейсов. Численность гостей на торжественной регистрации брака ограничили 20 людьми. Государственные организации дополнительного образования отправили на дистанционный режим работы, а общепит закрывается после 23:00.

Ранее губернатор Александр Беглов неоднократно заявлял, что городские власти не хотят локдауна, но продолжат вводить новые ограничения при ухудшении эпидемиологической обстановки.

Отметим, что весной, по мере роста числа заболевших, в Петербурге вводили все новые ограничения. Еще до полного закрытия торговых центров горожане лишились возможности посещать бассейны, фитнес-клубы и фитнес-центры.

Если судить по прошлым ограничениям, то вскоре на карантин, как это было в марте, могут уйти все городские и частные стоматологические клиники. В поликлиниках могут остановить все плановые профилактические осмотры и плановую госпитализацию. Весной также вводили запрет и на санаторно-курортное лечение.