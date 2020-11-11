В Петербурге с 14 ноября введут новые ограничения по COVID-19

В Петербурге с 14 ноября введут новые ограничения по COVID-19
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Городские власти в связи с активным ростом заболеваемости COVID-19 решили ввести дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции.

Об этом стало известно в среду, 11 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Так, с 14 ноября по 15 января для петербуржцев будет под запретом проведение любых мероприятий как в помещениях, так и на открытом воздухе, численностью более 50 человек. Более массовые мероприятия нужно будет согласовать в властями.

В Петербурге в помещениях госучреждений приостанавливаются занятия, финансируемые за счет города. Исключением станут программы спортивной подготовки и образовательные программы.

С 16 ноября горожане смогут попасть в театры, концертные залы и площадки только с билетами, на которых указано зрительское место. То есть билеты, к примеру, с входом на танцпол не будут продаваться.

Одновременно с этим число посетителей в зале не должно превышать 50% от числа зрительских мест. Но исключением сделают мероприятия, на которые по состоянию на 11 ноября уже продано большое количество билетов.

Также организации обязаны с 16 ноября перевести работников старше 65 лет на дистанционный режим работы. Это не распространяется на педагогов, медиков, работников транспорта и торговли.

С 16 ноября в Петербурге введут и режим самоизоляции для пожилых горожан и тех, кто страдает от хронических заболеваний.

В Смольном добавили, что все ограничения будут действовать до 15 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов предупредил о новых ограничениях по COVID-19.

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