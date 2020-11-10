«Ситуация в Петербурге сложная»: Беглов предупредил о новых ограничениях по COVID-19

Петербургский губернатор Александр Беглов рассказал об эпидемиологической обстановке по коронавирусу в Петербурге и предупредил о новых ограничениях.

Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает пресс-служба Смольного. Градоначальник назвал сложившуюся в городе ситуацию сложной, но отметил, что Северная столица пока держит удар.

По его словам, в стационарах пока хватает места для коронавирусных больных, однако коечный фонд не бесконечен. Если не получится снизить поток заболевших петербуржец и остановить рост заболеваемости, то власти будут вводить ограничения.

«К сожалению, время ставит нас перед выбором между жизнью и здоровьем горожан и экономикой. Мы выбираем жизнь и здоровье петербуржцев», — заявил глава Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов не хочет локдауна, но обещает новые ограничения: что еще могут закрыть в Петербурге.