В Петербурге развернут до 12 тыс. коек для коронавирусных больных

Городская система здравоохранения выдерживает испытание пандемией, на нагрузка на медиков и стационары лишь возрастает, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник отметил в эфире телеканала «Россия-24», что в самое ближайшее время в городе будут готовы около 12 тысяч коев для пациентов, больных коронавирусом. По его словам, запасы в настоящее время есть. Но если коронавирус не сбавит темпы, то придется переводить плановые койки в ковидные, а также сокращать плановую медпомощь.

Как отмечает Беглов, в настоящее время в городских стационарах лечатся более 5 тыс. пациентов с COVID-19, а на амбулаторном лечении находятся почти 38 тыс. больных.

Губернатор добавил, что в декабре в Петербурге откроются три новых стационара, в которых развернут около тысячи коек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге разработали новую тест-систему на выявление суммарных антител к коронавирусу.