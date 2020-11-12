В Петербурге развернут до 12 тыс. коек для коронавирусных больных

В Петербурге развернут до 12 тыс. коек для коронавирусных больных
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Городская система здравоохранения выдерживает испытание пандемией, на нагрузка на медиков и стационары лишь возрастает, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник отметил в эфире телеканала «Россия-24», что в самое ближайшее время в городе будут готовы около 12 тысяч коев для пациентов, больных коронавирусом. По его словам, запасы в настоящее время есть. Но если коронавирус не сбавит темпы, то придется переводить плановые койки в ковидные, а также сокращать плановую медпомощь.

Как отмечает Беглов, в настоящее время в городских стационарах лечатся более 5 тыс. пациентов с COVID-19, а на амбулаторном лечении находятся почти 38 тыс. больных.

Губернатор добавил, что в декабре в Петербурге откроются три новых стационара, в которых развернут около тысячи коек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге разработали новую тест-систему на выявление суммарных антител к коронавирусу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов новости спб пандемия свободные койки стационары


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители центра Петербурга призывают бизнесменов заделывать за собой дырки на ...
В Минске избитый на «Площади перемен» мужчина умер в реанимации
Петербуржцы смогут лечиться от коронавируса в Ленобласти
Беглов объяснил дефицит препаратов от COVID-19 в аптеках
В Петербурге развернут до 12 тыс. коек для коронавирусных больных
Новым зампредом Комитета по здравоохранению Петербурга стал Дмитрий Мотовилов
Доктор Комаровский рассказал, когда больные с COVID-19 наиболее заразны
Петербургский проект ЖК для молодых семей стал лауреатом международного конкурса