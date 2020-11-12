В Петербурге разработали новую тест-систему на выявление суммарных антител к коронавирусу

Биотехнологические компании «Биопалитра», ЦГРМ «Генетико» и компания «НекстГен» совместно разработали новую тест-систему для определения суммарных антител к COVID-19, получившую название SARS-CoV-2-CoronaPass.
Об этом в четверг, 12 ноября, уведомляет пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Тест-система успешно прошла клинические испытания и показала высокую эффективность: стопроцентное отсутствие ложноположительных результатов, а чувствительность среди людей, перенесших коронавирусную инфекцию, — 98,7%.
Еще одним преимуществом новой системы тестирования является скорость. Анализ полностью готов за 55 минут, а исследование не требует предварительного разведения образца.
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