В Петербурге разработали новую тест-систему на выявление суммарных антител к коронавирусу

Партия тест-систем в количестве 528 000 тестов была произведена в сентябре и в настоящий момент находится на завершающей стадии получения регистрационного удостоверения. Фото: pixabay.com

Партия тест-систем в количестве 528 000 тестов была произведена в сентябре и в настоящий момент находится на завершающей стадии получения регистрационного удостоверения. Фото: pixabay.com

Биотехнологические компании «Биопалитра», ЦГРМ «Генетико» и компания «НекстГен» совместно разработали новую тест-систему для определения суммарных антител к COVID-19, получившую название SARS-CoV-2-CoronaPass.

Об этом в четверг, 12 ноября, уведомляет пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Тест-система успешно прошла клинические испытания и показала высокую эффективность: стопроцентное отсутствие ложноположительных результатов, а чувствительность среди людей, перенесших коронавирусную инфекцию, — 98,7%.

Еще одним преимуществом новой системы тестирования является скорость. Анализ полностью готов за 55 минут, а исследование не требует предварительного разведения образца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга ищут решения проблемы ограниченности коечного фонда.