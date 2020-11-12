Власти Петербурга раздумывают, как ускорить выписку пациентов с коронавирусом

Каким образом врачи могут определить, что еще не выздоровевшего пациента можно выписывать, пока не разъясняется. Фото: gov.spb.ru

Каким образом врачи могут определить, что еще не выздоровевшего пациента можно выписывать, пока не разъясняется. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев рассказал о самых насущных проблемах системы здравоохранения в период новой волны коронавируса.

Политик заявил, что больше всего его мысли занимает коечный фонд, который невозможно расширять до бесконечности. По словам Эргашева, сейчас важно найти баланс между количеством новых госпитализаций и числом выписываемых пациентов.

В связи с этим чиновники размышляют над «дополнительными механизмами», которые могут ускорить выписку петербуржцев с COVID-19, но при этом не навредить их здоровью. В Смольном планируют рассмотреть некоторые нововведения, которые мотивировали бы врачей не оставлять в стенах госпиталей пациентов в удовлетворительном состоянии. Какие конкретно изменения сделают выписку пациентов выгодной для медиков, Эргашев не уточнил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 1 667 петербуржцев.