В Петербурге подтвердили еще 1 667 случаев заражения Covid-19

Коронавирус продолжает набирать обороты. В Петербурге за прошедшие сутки болезнь подтвердилась у 1 667 человек.

Об этом стало известно в четверг, 12 ноября. Как сообщили в Оперштабе, по заболеваемости Covid-19 среди регионов России Петербург занял второе место. Лидирует в списке Москва, где заболели еще 5 997 человек. На третьем месте Московская область — 729 зараженных. В Ленобласти за сутки выявили болезнь у 168 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году. По его словам, будут подъемы заболеваемости, но «чудовищных цифр» удастся избежать.