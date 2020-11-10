Российский медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году

В следующем году коронавирус станет сезонным заболеванием. Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев.

По его словам, будут подъемы заболеваемости, но «чудовищных цифр» удастся избежать. Специалист также добавил, что четверной массовой волны инфицирования можно не опасаться.

В интервью радио Sputnik Гультяев отметил, что коронавирус «далеко не первый в нашей жизни», через какое-то время человек будет переносить заболевание легче. При его подъеме уже не будет «таких чудовищных цифр». Вакцинацию он назвал спасением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лечащиеся от коронавируса на дому петербуржцы получат бесплатные лекарства.