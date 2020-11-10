Лечащиеся от коронавируса на дому петербуржцы получат бесплатные лекарства

Пациенты, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, уже на этой неделе получат бесплатные лекарства. Фото: pixabay.com

Пациенты, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, уже на этой неделе получат бесплатные лекарства. Фото: pixabay.com

Петербуржцы, подхватившие коронавирус и проходящие лечение на дому, начнут бесплатно получать лекарства на этой неделе. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян.

Соответствующую возможность обсуждает комиссия Минздрава РФ и власти Северной столицы. Препараты закуплены за счет федеральных средств.

Как сообщает пресс-служба администрации города, Каграманян отметил, что накануне в городе было решено усовершенствовать нормативную базу, чтобы облегчить медучреждениям работу в условиях пандемии.

В Петербурге также приобрели 21 тыс. пульсоксиметров, что тоже должно помочь людям лечиться на дому. Кроме того, было решено внедрить работу кол-центров на уровне каждой поликлиники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петербурге создали аппарат для эффективной и экономной дезинфекции транспорта.