Лечащиеся от коронавируса на дому петербуржцы получат бесплатные лекарства

Лечащиеся от коронавируса на дому петербуржцы получат бесплатные лекарства
Пациенты, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, уже на этой неделе получат бесплатные лекарства. Фото: pixabay.com

Петербуржцы, подхватившие коронавирус и проходящие лечение на дому, начнут бесплатно получать лекарства на этой неделе. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян.

Соответствующую возможность обсуждает комиссия Минздрава РФ и власти Северной столицы. Препараты закуплены за счет федеральных средств.

Как сообщает пресс-служба администрации города, Каграманян отметил, что накануне в городе было решено усовершенствовать нормативную базу, чтобы облегчить медучреждениям работу в условиях пандемии.

В Петербурге также приобрели 21 тыс. пульсоксиметров, что тоже должно помочь людям лечиться на дому. Кроме того, было решено внедрить работу кол-центров на уровне каждой поликлиники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петербурге создали аппарат для эффективной и экономной дезинфекции транспорта.

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