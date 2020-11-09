В Петербурге создали аппарат для эффективной и экономной дезинфекции транспорта

В Петербурге создали аппарат для эффективной и экономной дезинфекции транспорта
Аппарат работает с применением аэрозольного мелкодисперсного распыления. Фото: gov.spb.ru

Петербургская компания «АСКМ», резидент Особой экономической зоны города расширила возможности Мобильного гигиенического центра (МГЦ), ранее использовавшегося только для обработки медучреждений.

Как объяснили в пресс-службе Смольного, аппарат за считанные секунды способен уничтожать вредные микроорганизмы в воздухе, на поверхностях и в системах вентиляции. Теперь его будут применять для дезинфекции салонов общественного транспорта. Эффективность такой обработки составляет до 99,99%. При этом МГЦ автоматизирован и управляется удаленно.

Аппарат позволит не только ускорить дезинфекцию и повысить её эффективность, но и снизит затраты компаний. В среднем, ручная обработка салона обходится в 700 рублей, а с применением МГЦ стоимость снизится до 270 рублей, благодаря автоматизации и оптимизации процесса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиологическая ситуация в Петербурге вынуждает властей пойти на ужесточение ограничительных мер.

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