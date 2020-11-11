Эргашев: в Петербурге осталось 7% свободных коек для пациентов с коронавирусом

Эргашев: в Петербурге осталось 7% свободных коек для пациентов с коронавирусом
По словам Эргашева, Петербург проходит испытание пандемией коронавируса. Фото: gov.spb.ru

В среду, 11 ноября, на заседании городского Законодательного собрания выступил вице-губернатор Олег Эргашев, который отчитался по текущей ситуации с коронавирусом в Северной столице.

По словам политика, сегодня в Петербурге принимают пациентов с коронавирусом 20 больниц — 16 городских и 4 федеральных. В общей сложности, в стационарах установлено 9 613 коек, из которых остаются свободными на 11 ноября лишь 605. «Семь процентов», — подвел итог вице-губернатор.

Эргашев отметил, что в случае необходимости в городе готовы задействовать под борьбу с пандемией Центр Алмазова, Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова (ВЦЭРМ), а также НИИФТЗИ. Кроме того, временный госпиталь «Ленэкспо» может увеличить вместить до 2,5 тысяч мест (сейчас он рассчитан на 1 295 коек)

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге выявили более 1,5 тысяч новых случаев СОVID-19.

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