В Петербурге подтвердили 1574 случая COVID-19 за сутки

В Петербурге подтвердили 1574 случая COVID-19 за сутки
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

Коронавирусная инфекция в Северной столице продолжает набирать обороты. Только за последние сутки в городе выявили более 1,5 тыс. случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные на утро среды, 11 ноября. Согласно информации оперштаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса, суточный прирост заболеваемости COVID-19 в городе на Неве составил 1574 человека.

Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге на сегодняшний день достигло 74 тыс. 485 человек. В России за время пандемии ковид подхватили 1 млн 836 тыс. 960 человек.

Кроме того, в настоящий момент известно о 25 тыс. 136 активных пациентах в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал, когда у россиян появится коллективный иммунитет к COVID-19. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок полагает, что после того, как прослойка сформируется, заболеваемость пойдет на убыль.

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