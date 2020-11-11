В Петербурге подтвердили 1574 случая COVID-19 за сутки

Коронавирусная инфекция в Северной столице продолжает набирать обороты. Только за последние сутки в городе выявили более 1,5 тыс. случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные на утро среды, 11 ноября. Согласно информации оперштаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса, суточный прирост заболеваемости COVID-19 в городе на Неве составил 1574 человека.

Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге на сегодняшний день достигло 74 тыс. 485 человек. В России за время пандемии ковид подхватили 1 млн 836 тыс. 960 человек.

Кроме того, в настоящий момент известно о 25 тыс. 136 активных пациентах в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал, когда у россиян появится коллективный иммунитет к COVID-19. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок полагает, что после того, как прослойка сформируется, заболеваемость пойдет на убыль.